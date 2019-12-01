فيديو لصدام حسين عن ايران يثير الجدل على "تويتر"

أثارت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، الجدل مرة أخرى بعد أن نشرت فيديو لوالدها عبر حسابها على “تويتر”.

ويقول صدام في الفيديو المنشور الذي يحتوي تسجيلا صوتيا: “كانوا يتصورون أن بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم ويأخذوكم إلى طهران، ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس”.

ويضيف: “ولكنكم خيبتم ظنهم، وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوها”.

ويأتي نشر التسجيل في وقت تتهم فيه إيران بدعم الحكومة العراقية التي تقمع المحتجين في مدن العراق المختلفة، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة على التغريدة.