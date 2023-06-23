فيديو لـ صلاة شيعية في المسجد الاقصى

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على مجموعات الواتس اب الاخبارية فيديو لمجموعة من الاشخاص يصلون في المسجد الاقصى على الطريقة الشيعية

ورصد مصور الفيديو عدد من الاشخاص يبدو انهم من اصول قوقازية وهم يصلون على الطريقة الشيعية

وقال شاهد عيان لمقع البوابة انه كان في المكان ومارست المجموعة الصلاة على طريقتها من دون ان يعترض احد عليهم او يدخل في جدال او نقاش

وصلت المجموعة وراء امام في باحات المسجد الاقصى على الطريقة الشيعية والتي تبقي اليدين ممدودتين على الجانبين فيما يضع المصلي قطعة من الطين ليضع جبينه عليها اثناء السجود