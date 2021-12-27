فيديو: لقاء مع ابو مهدي المهندس "في الجنة" بعد مصرعه

موسيقى حزينة، ترافق فيديو معروض بالابيض والاسود، يلقي مذيع واثق من نفسه، تعلو محياه الصرامة والحزن والجدية والثقة في آن، اسئلة على زعيم مليشيا الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس، والذي قضى في عملية اغتيال بواسطة طائرة اميركية مسيرة الى جانب زعيم مليشيا فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني يوم 3 يناير 2020 بالقرب من مطار بغداد.

🔻لـقاء من الجنة يـُعرض لأول مرة



الـشهيد القائد ابو مهدي المهندس



(كُنت حاضراً في تشييعي في #طهران والعراق ورأيت بكاء السيد علي الخامنئي ورجفت يده) pic.twitter.com/9ZS6wedyMk — أشَٰـُـٰٓجَٰـُـٰٓآنَٰ آلَٰـُـٰٓمَٰـُـٰٓآلَٰـُـٰٓكي (@xfwsXWixSzbeskN) December 25, 2021

الحاج ابو مهدي يجيب على الاسئلة بعد "استشهاده"

في المقابلة يوجه المذيع غير المعروف اسمه، سؤالا الى ابو مهدي المهندس: حاج ابو مهدي استشهدت انت والحاج قاسم سليماني ، اوصف لنا تشييعك في طهران؟

الشهيد ابو مهدي يجيب: التشييع الذي جرى في طهران والاحترام الذي قوبل به الشهداء، والتشييع في مجلس الشورى بحضور كل مسؤولين الدولة الايرانية، وعلى رأسهم الامام السيد خامنئي الله يطوله عمره، (قال انا كنت بالمنصة فوق اشوف) حيث كان مشهد عجيب ، رفعت الجنائز كلها، ورأيت السيد خامنئي يرتجف ويبكي ويهتز.

وقال الشهيد ابو مهدي انه بكى تأثرا ببكاء خامنئي

موالون للحشد الشعبي يروجون للفيديو

الفيديو نشر على صفحات موالين للحشد الشعبي غداه قرار المحكمة الاتحادية العليا التي تمتلك اعلى السلطات القضائية في البلاد بتثبيت نتائج الانتخابات البرلمانية التي تعني هزيمة الاحزاب الداعمة لهذا الحشد الموالي لايران

العرض الاول: لقاء مع ابو مهدي المهندس في الجنة !!!

للملاحظة فقط والاشارة، لا يمكن التنبؤ او معرفة مكان اللقاء، فيما اذا كان على الارض ام في الجنة، ام انه اجري عبر الاقمار الصناعية او الطبيعية، لكنها اول مقابلة تجري مع المرحوم بعد استشهاده.