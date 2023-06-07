فيديو للجندي المصري محمد صلاح يتوعد الاسرائيليين

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ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجندي المصري محمد صلاح الذي نفذ هجوما داخل الاراضي المحتلة اسفر عن مصرع ثلاثة جنود اسرائيليين واصابة اثنين اخرين

ولا يعرف متى موعد بث وتسجيل المقطع المصور وفيما اذا كان قبل العملية بوقف طويل او قصير ، وظهر الشهيد محمد صلاح 22 عاما في مقطع الفيديو مخاطبا المتابعين له على موقع التواصل الاجتماعي كيوي

السلام عليكم

الكلام ده الى كل "اسرائيلي ابن ؟؟؟"

انا راجع الجيش النهارده

يلي المحه على الحدود ؟؟؟؟

وختم صلاح بالقول تحيا جمهورية مصر العربية

ويعد هذا الفيديو الاول للجندي الراحل وكانت مصادر اعلامية مصرية ونشطاء جمعو معلومات عن الجندي محمد صلاح من دون الجزم حتى اللحظة بانه المنفذ الا ان المعلومات عن الصور المتداولة تشير الى انه يبلغ من العمر 22 عاما ، ومن خلال صوره واللباس الذي يرتديه تشير الى انه يحاول العيش كحياة شباب عشريني على الرغم من ظروفه المادية الصعبة

وفق التقارير فان الجندي محمد صلاح يسكن مع أسرته في شارع الهادي سلامة، متفرع من شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس. وهو الأوسط بين شقيقين، الأكبر يدعى محمود، والأصغر عبده، ووالده متوفي منذ سنوات في حادث سير، وكان يعمل بهيئة النقل العام.

يعيش في منزل العائلة مع عمه يوسف، ويعول هو وأخوه الأكبر الأسرة، التي تعاني من أزمات مادية، بحسب مقربين. وقد دخل الجيش المصري في العام 2022 (دفعة يونيو)، يقضي 3 سنوات وخدم كفرد شرطة (أمن مركزي) على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، في قطاع شمال سيناء عند العلامة الدولية 47 (تنص اتفاقية السلام أن النقاط الحدودية يتواجد بها أفراد شرطة وليس الجيش المصري).

اسر الى اصدقائه قبل 3 اسابيع من تنفيذ العملية انه عن شعوره بعدم الراحة في وحدته العسكرية، لدرجة تخلفه عن العودة لوحدته 18 يومًا، وبعد نصائح عاد إلى وحدته.