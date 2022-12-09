فيديو لمحافظ السويداء يرفض مطالب الاهالي ويشتم الذات الالهية

نشر موقع زمان الوصل السوري المعارض مقطع فيديو لمفاوضات بين اهالي مدينة السويداء جنوبي البلاد ومحافظها التابع للنظام السوري بسام بارسيك، حيث تلفظ الاخير بعبارات مرفوضة وشتم الذات الالهية

وانتقل وجهاء المحافظة التي شهدت مظاهرات الاسبوع الماضي الى مبنى المحافظة بعد يوم دام اسفر عن قتيلين احتجاجا على الوضع الاقتصادي البائس في البلاد وانقطاع الوقود والكهرباء لايام طويلة والى جانب الغلاء الفاحش الذي شهدته سورية

الاهالي ابلغو المحافظ وفق الفيديو ان عليه الاستجابة لمطالبهم 100% ، وذكروه بقدرتهم على انزال الفصائل المقاتلة الى الساحة ، فرد المحافظ بالقول "انا هاد الكلام ما بحبو" واقدم على شتم الذات الالهية وعدم اكتراثه بتهديداتهم وانذاراتهم متمسكا بموقف الدولة الرافض والمتصلف لمراعاة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والامني لمواطني المحافظة

المحافظ رفض المطالب على الرغم من انذار الوجهاء بالعودة الى الحل العسكري واتهمهم بعدم رغبتهم في الحوار والتفاهم عندما هبوا منسحبين من الاجتماع

وشهدت مدينة السويداء في 4 من كانون الأول الجاري، مظاهرات كبيرة احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي وانعدام الخدمات حيث اقتحم المتظاهرون مبنى المحافظة وأحرقوه، ومزقوا صور بشار الأسد ووالده الرئيس السابق حافظ الاسد وقد ردت ميليشيا أسد بإطلاق النار على المحتجين