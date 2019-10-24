فيديو لمسلحين موالين لتركيا ينكلون بجثة مقاتلة كردية

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه لعناصر تابعين لـ"فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة"، وهم ينكلون بجثة مقاتلة كردية.

وظهر أحد مقاتلي "فيلق المجد" المدعوم من تركيا وهو يفاخر بقتل عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وفي أحد المشاهد ظهر مقاتل ثان وهو يدوس على جثة فتاة مقاتلة كردية، فيما يردد مقاتل آخر هتافات "الله أكبر"، ولم يتم عرض الفيديو لقسوة المشاهد.

وظهرت في الآونة الأخيرة عدة مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لمواقف مشابهة ظهر فيها مسلحون موالون لأنقرة، وهم يهددون بالذبح وقطع الرؤوس ويعتدون بالضرب على مقاتلين أكراد ومدنيين