  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. فيديو لمسلحين موالين لتركيا ينكلون بجثة مقاتلة كردية

فيديو لمسلحين موالين لتركيا ينكلون بجثة مقاتلة كردية

منشور 24 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 07:44
مسلحون ينكلون بجثة مقاتلة كردية
مسلحون ينكلون بجثة مقاتلة كردية

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه لعناصر تابعين لـ"فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة"، وهم ينكلون بجثة مقاتلة كردية.

وظهر أحد مقاتلي "فيلق المجد" المدعوم من تركيا وهو يفاخر بقتل عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وفي أحد المشاهد ظهر مقاتل ثان وهو يدوس على جثة فتاة مقاتلة كردية، فيما يردد مقاتل آخر هتافات "الله أكبر"، ولم يتم عرض الفيديو لقسوة المشاهد.

وظهرت في الآونة الأخيرة عدة مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لمواقف مشابهة ظهر فيها مسلحون موالون لأنقرة، وهم يهددون بالذبح وقطع الرؤوس ويعتدون بالضرب على مقاتلين أكراد ومدنيين

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...