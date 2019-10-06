فيديو لوالد أمير قطر يمازح لاعب رياضي: كم مرة سجنتك؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر الحالي الشيخ تميم بن حمد، أثناء ممازحته لشخص يقف خلفه بإحدى المدرجات الرياضية.

صاحب السمو الأمير الوالد ممازحاً البطل العالمي القطري طلال منصور:

"يامن مرّة سجنتك"

ويقصد عندما كان سموّه وزيراً للدفاع

ويبدو أن بطلنا الذهبي كان مشاغباً@talalmansour_ pic.twitter.com/LsgqaI3d7t — عبدالله الوذين (@abqatar) ٥ أكتوبر ٢٠١٩



ويظهر مقطع الفيديو لاعب الوثب العالي القطري معتز برشم، وهو يقلد الشيخ حمد بن خليفة الميدالية الذهبية، التي فاز بها في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة، وتزامنا مع ذلك قول الأخير وهو يضحك: "يامن مرة سجنتك".



وأوضح ناشطون قطريون أن الشيخ حمد بن خليفة كان يمازح البطل العالمي القطري طلال منصور حينما قال "يامن مرة سجنتك"، مشيرين إلى أنها تعني "كم مرة سجنتك"، ويقصد عندما كان وزيرا للدفاع، "ويبدو بطلنا الذهبي كان مشاغبا"، وفق تعبيرهم.



بدوره، قال حساب طلال منصور في تعليق على الفيديو: "نعم حبسني مش مرة أو مرتين حبسني الدهر كله في قلبه والله (..)، ويا ليت أنا بروحي حبس أهل قطر كلهم في قلبه الكبير (..)، يا تاج رأس أهل قطر جعل عمرك مديد قولو آمين يا أهل قطر".