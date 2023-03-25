فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان يلقى رواجا هائلا

البوابة- حقق مقطع فيديو، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، يرى فيه ناشطون أنه، يعبر عن تواضع كبير لولي العهد.

وشاهد مقطع الفيديو، الذي نشره مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر عساكر، والذي يظهر فيه ثناء أحد مهنئي الأمير "بن سلمان" بحلول شهر رمضان ، أكثر من مليون متابع، حيث أعاد آلاف الناشطين نشره على حساباتهم.

وعلق عساكر، على فيديو استقبال الأمير محمد بن سلمان للمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان: "ملخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم: تقدير للعلماء واحترام للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضع عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار".

مُلخص #استقبال_ولي_العهد_للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم:



تقديرٌ للعلماء واحترامٌ للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضعٌ عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار🙏🏻🇸🇦 pic.twitter.com/1Cdahub1NT — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) March 25, 2023

وقال ولي العهد السعودي في الفيديو، بعد الثناء عليه وعلى الإنجازات التي حققها في المملكة: "واجبنا خدمة ضيوف الرحمن، وهذا جهد الجميع في البلد، والأجر لكل أهل البلد.. أنا عود من عصبة"

وتداول أيضا مقطع فيديو آخر لولي العهد السعودي يقبل رأس مفتي المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي كان من بين جموع المواطنين والأمراء المهنئين بحلول رمضان.