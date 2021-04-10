فيديو مؤثر.. طبيب فلسطيني ينقذ طفلة من الموت

أنقذ طبيب فلسطيني في مركز طبي بمدينة جنين، طفلة صغيرة من الاختناق في مشهد آثار موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل بعد انتشار مقطع صور مشاهد الواقعة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا تم التقاطه من خلال كاميرا مراقبة موضوعة في المركز، وثق لحظة دخول أب وأم الطفلة الى المركز الطبي، ومعهم الطفلة وهم بحالة من الذعر والخوف.

ليخرج الطبيب الذي سارع الى قلب الطفلة التي كانت على وشك الموت، ويضربها في منتصف الظهر ليساعدها على التنفس مجددا.

ونجح الطبيب في إنقاذ الطفلة من الموت، وسط نوبة من البكاء لدى الاهل، فجثا الوالد على الأرض مقبلا قدم الطبيب وقام بعدها بمعانقته، وظهرت الأم بحالة صدمة قبل أن تعانق زوجها.

يذكر بان الطبيب، مجاهد نزال، الذي يعمل في المركز الطبي، كان قد نشر المقطع المصور على صفحته على "فيسبوك" واصفا تلك الليلة وتوقيت الحادثة