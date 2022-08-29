فيديو مؤلم للاسير خليل عووادة: هذه هي اسرائيل الديمقراطية

وجه الاسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عووادة والمضرب عن الطعام منذ 170 يوما في معركته مع الاحتلال، كلمة الى احرار العالم اكد فيها ان جسده المنهك الذي لم يبق منه الا العظم والجلد لا يعكس ضعف الشعب الفلسطيني انما هو مرآة تعكس وجه الاحتلال الحقيقي الذي يدعي انه دولة ديمقراطية في حين انه يعتقل اسير بدون اي تهمة ، تهمته انه وقف ضد الاعتقال الهمجي الاداري ليقول بلحمه ودهمه لا للاعتقال الاداري

وقال عووادة نحن شعب قضيتنا عادلة وستبقى عادلة وسنبقى نقف ضد الاعتقال الاداري حتى لو ذاب اللحم وذاب الجلد وذاب العظم

واكد "اننا اصحاب حق وان قضيتنا عادلة"

الأسير البطل #خليل_عواوده يوجه رسالة لكل أحرار العالم بعد قرابة النصف عام من إضرابه عن الطعام.

شاركوا الرسالة ليصل صوته لكل العالم. pic.twitter.com/BwMdmboj4S — #سعوديون_مع_الاقصى (@Saudis2018) August 29, 2022

صدمة اوربية من صور خليل عووادة



وكانت مؤسسات حقوقية، قد نشرت امس صورا للأسير العواودة، أظهرت وصوله إلى مرحلة صحية حرجة، جراء استمراره في الإضراب، وبدا جسده نحيلا جدا كهيكل عظمي.

الاتحاد الأوروبي عبر عن صدمته من الصور ووصفها بـ"المروعة"، وقال: "أصبح العواودة يواجه خطر الموت الوشيك، يجب الإفراج عنه فورا".

وأوضح نادي الأسير أن الوضع الصحي لعواودة خطير جدا، وهو لا يقوى على الحركة، أو الحديث، ومستمر بإضرابه.

من هو الأسير خليل عواودة؟

يذكر بأن الأسير خليل عواودة، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنه، رفضاً لاعتقاله الإداري.

ودخل عواودة (40 عاما) من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل، يومه الـ159 في الإضراب، حيث كان أضرب لمدة 111 يوما، وعلق إضرابه أسبوعا فقط وعاد للإضراب بعد تنصل إدارة السجن في إيجاد حل لقضيته وتجديد الاعتقال الإداري له لمدة 4 أشهر، وهو التجديد الثاني له.



كان خليل من الطلبة المتميزين، حصل على معدل 92 بالثانوية العامة الفرع العلمي، وكان حلمه دراسة الطب في الخارج، إلا أنّه لظروف لم يتمكّن من تحقيق حلمه، والتحق بجامعة بوليتكنك فلسطين لدراسة الهندسة، إلا أنّ الاحتلال حرمه من الشروع بدراسته، حيث اعتقله عام 2002، وحكم عليه بالسّجن الفعلي لمدة خمس سنوات ونصف.

التحق في السنوات الأخيرة بدراسة علم الاقتصاد في جامعة القدس المفتوحة إلى جانب قيامه بأعمال حرة لرعاية عائلته واستكمال دراسته، وهو من أوائل الطلبة في دفعته، وكان من المفترض أن يكون تخرجه من الجامعة هذا العام، إلا أنّ الاحتلال مجددًا أعاد اعتقاله في في الـ 27 من كانون الأول/ ديسمبر 2021، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، انتهت في 26 حزيران .