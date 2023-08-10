فيديو مثير.. انقاذ شخص من منزل محترق في الرياض

وثق فيديو نشرته مديرية الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي X -تويتر سابقا-، لحظات حرجة ومثيرة لإنقاذ شخص من النيران التي حاصرته داخل منزله في العاصمة الرياض.

وفي التفاصيل حاصرت النيران أحد الأشخاص داخل منزله بالرياض، وحالت دون قدرته على الهرب والخروج من المنزل، لولا تدخل فرق الدفاع المدني التي أظهرت شجاعة كبيرة في عملية الإنقاذ.

وبفضل الجهود البطولية لفرق الدفاع المدني، تمكنت من إنقاذ الشخص المحتجز داخل المنزل المشتعل، باستخدام الأدوات المتقدمة المساعدة في مثل هذه الحالات الطارئة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية على الفور للرجل الذي تعرض للحادث، وحالته الصحية الآن جيدة.

#الدفاع_المدني بالرياض ينقذ شخصًا احتجز إثر حريق في منزل، وهو بصحة جيدة - ولله الحمد. pic.twitter.com/xrSlDRRbp9 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 8, 2023

يجدر بالذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت تحذيرات سابقة حول أهمية تجنب ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات خلال فصل الصيف، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك للحد من مخاطر الحرائق والاشتعال.

كما شددت على أهمية استخدام كاشفات الدخان في المنشآت والمنازل، حيث يساهم هذا الجهاز في الكشف المبكر عن وجود حريق في المبنى، مما يسهم في تسريع عمليات إخماد الحريق، ويساعد في تحديد مكان الدخان بوضوح، بالإضافة إلى إصدار إنذارات صوتية قوية تساهم في إيقاظ السكان.

