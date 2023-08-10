إعدام الجاني.. قضية إغتصاب جماعي تهز السعودية (تفاصيل)

قامت السلطات السعودية بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا في إحدى القضايا في المنطقة الشرقية، بعد اتهام الجاني بخطف عدة نساء ونقلهن إلى مكانٍ معزول وبعيد عن الأنظار، بحيث لا يمكن للمجتمع أن يقدم لهن المساعدة، وفي هذا المكان، ارتكب الجاني أعمالًا منافية للآداب باستخدام القوة.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية من خلال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن المدان "محمد بن عقيل بن عيسى القرني" ارتكب جريمته من خلال خطف النساء ونقلهن إلى مكان منعزل، حيث تعذر عليهن طلب النجدة، ثم ارتكب معهن أعمالًا فاحشة بالقوة.

بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، تم إحالته للمحاكمة وتبين أثناء التحقيق معه صحة الاتهامات الموجهة إليه.

عقوبة القتل تعزيرا

وبناءً على الأدلة والشهادات المقدمة، أصدرت المحكمة الحكم بإدانته وقضت بتطبيق عقوبة القتل تعزيرًا في حقه.

وأيد الحكم من المرجع المختص وتم استصدار أمر ملكي بتنفيذ الحكم وفقًا للأحكام الشرعية، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المملكة بتطبيق القوانين والعدالة، وحماية المجتمع والحفاظ على الأمان والسلم الاجتماعي.

المنطقة الشرقية

وبالتوافق مع المصدر المذكور، تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المدان محمد بن عقيل بن عيسى القرني، الذي يحمل الجنسية السعودية، يوم أمس الثلاثاء، في منطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أهمية استقرار الأمن وتحقيق العدالة، وتنفيذ أحكام الله في مواجهة أي شخص يعتدي على السلامة العامة أو ينتهك كرامة الأفراد.

وفي الوقت نفسه، نبّهت الوزارة من أن أي شخص يخطط لارتكاب أعمال مشابهة، يجب عليه أن يدرك أن العقوبة الشرعية ستكون مصيره، وأن السلطات السعودية لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والنظام في المملكة.

