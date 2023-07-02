فيديو مثير.. شرطي أردني يتشبث بسيارة هاربة

أفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بتفاصيل الفيديوهات المتداولة التي تظهر سائق شاحنة نقل صغيرة يحاول الهروب من رجال الأمن العام وأحد عناصر الشرطة يتشبث بالمركبة. وأوضح أن الحادثة وقعت في منطقة المشارع في تاريخ 20 يونيو الماضي.

ووفقًا للمتحدث، تم توقيف مركبة نقل متوسطة من قِبَل إحدى دوريات الشرطة، وعندما تم فحص المركبة والسائق، تبيَّن أن السائق مطلوب بعدة مذكرات قانونية.

وفي محاولته الهروب، أغلق السائق نافذة المركبة وحاول الفرار من المكان، فيما بقى عنصر الشرطة متشبثًا بالمركبة في محاولة لإيقافه.

وفي وقت قريب من الحادثة، تمكنت السلطات من إيقاف المركبة بعد مطاردة قصيرة، وتم العثور على السائق المطلوب.

وتبيَّن أن هناك مذكرات قضائية صادرة بحقه. لم يتعرض أي من رجال الأمن لأذى يذكر خلال الحادثة. تم إحالة السائق المطلوب إلى النيابة العامة، وتم اتخاذ قرار بتوقيفه في مركز إصلاح وتأهيل بسبب مقاومته لرجال الأمن العام ومحاولته إلحاق الأذى بهم.



