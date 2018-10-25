فيديو مرعب: الارض تبتلغ طبيبة وممرضة تركيتين

ذكرت وسائل الإعلام التركية أن السيدتين نجتا من الموت وأصيبتا بجروح طفيفة.

شرت وسائل إعلام تركية فيديو يظهر انهيارا أرضيا في أحد أحياء مدينة ديار بكر جنوبي البلاد خلال مرور سيدتين في أحد الشوارع.

ويظهر في الفيديو، سيدتين وهن طبيبة وممرضة تعملان في أحد المراكز الطبية خلال عودتهما إلى منزلهما.

وخلال مرور السيدتين انهارت الأرض فجأة وسقطتا في حفرة كبيرة، كما ظهر في الفيديو الذي نشرته "سي إن إن" ترك.

وهرع العشرات إلى موقع سقوط السيدتين لإنقاذهما بعد ابتلاع الأرض لهما.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن السيدتين نجتا من الموت وأصيبتا بجروح طفيفة.