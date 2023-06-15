فيديو مروع: مرتكب مجزرة نوتنغهام يحاول التسلل لمأوى مشردين

وثقت كاميرا مراقبة، عبر لقطات مصورة محاولة شخص من أصل إفريقي تم اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية يوم الثلاثاء الماضي، بشبهة طعن ثلاثة بريطانيين حتى الموت في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم في مدينة نوتنغهام بإنجلترا، حيث يظهر الرجل وهو يحاول التسلل في الظلام إلى مأوى للمشردين في المدينة.

ويظهر مقطع الفيديو محاولة أحد السكان أو العاملين في المأوى بدفعه باستخدام جسم صلب أو أداة خشبية، مما اضطر "الافريقي" إلى التراجع عن نية هجومه على الأشخاص الآخرين الذين تعرضوا للطعن وفقدوا حياتهم.

بناءً على المعلومات التي ذكرتها، في الفيديو الذي تم نشره في موقع صحيفة "الصن" البريطانية وتمت نقلها في وسائل الإعلام المحلية، يُظهر المتسلل وهو يرتدي قبعة سوداء على وجهه. ويظهر أيضًا شخص آخر من جار المأوى وهو يراقبه من بعيد أثناء محاولته التسلل.

ووفقًا لتصريحات الشرطة، فإن المهاجر كان من دولة غرب إفريقيا وقام بقتل طالب يبلغ من العمر 19 عامًا يدعى بارنابي ويبير، المشهور بموهبته في لعبة الكريكيت وكان يسير مع زميلته في الجامعة جريس كومار (19 عامًا)، حيث تعرضا للطعن على بُعد 5 دقائق سيرًا من مكان إقامتهما في نزل الجامعة. ثم قتل شخصًا ثالثًا في الخمسينيات من العمر وسرق سيارته الفان ودهس ثلاثة أشخاص آخرين بها، واحد منهم لا يزال في حالة حرجة في المستشفى.

تشير المعلومات الحالية إلى أن الشرطة لا تعتقد أن هناك دوافع إرهابية وراء الجريمة، وتميل إلى اعتبار المهاجم مصابًا بمشاكل عقلية، وفقًا لما تم استنتاجه من التقارير المحلية في المملكة المتحدة. وحتى الآن، لا تزال الشرطة تستبعد وجود أي مشتبه آخر في الحادثة الرهيبة التي وقعت.

