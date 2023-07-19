فيديو مروع يوثق اقتياد حشد لامراتين عاريتين قبل اغتصابهما جماعيا في الهند

اظهر مقطع فيديو مروع تم تداوله على نطاق واسع الاربعاء، امراتين تساقان عاريتين على طريق من قبل حشد من رجال كان بعضهم مسلحين في ولاية مانيبور شمال شرقي الهند، قبل ان تتعرضا لاغتصاب جماعي داخل احد الحقول.

ونقلت وسائل اعلام هندية عن منظمة "منتدى زعماء القبائل" قولها في بيان ان الحادثة حصلت في الرابع من حزيران/يونيو الماضي في مقاطعة كانغبوكبي على بعد 35 كيلمترا من امفال عاصمة الولاية.

على ان الشرطة قالت ان الحادثة وقعت في مقاطعة اخرى.

وقالت مصادر ان رئيس وزراء الولاية نونغثومبام بيرين سينغ اصدر اوامره الى الشرطة باعتبار هذه القضية اولوية.

وقال سينغ في تصريحات صحفية ان وزير الامومة والطفولة في الولاية سمرتي اراني تحدث اليه والى كبير المسؤولين الاداريين حول الحادثة المروعة، وانها تلقت تاكيدات بان يكون هناك تحرك سريع ضد من يفقون وراء الجريمة.

واشارت وسائل الاعلام الى ان الحادثة سبقتها بيوم مواجهات بين قبيلتين محليتين تنتمي المراتان الى احداهما.

"مشهد خسيس"

قالت منظمة "منتدى زعماء القبائل" في بيانها ان "المشهد الخسيس الذي حصل في مقاطعة كانغيوكبي في الرابع من حزيران/يونيو يظهر رجالا يتحرشون بالمراتين المغلوبتين على امرهما واللتين كانتا تصرخان وتتوسلان اليهم".

واضافت ان "المحنة المريعة التي عانتها المراتان البريئتان جرى تضخيمها بعد قرر مرتكبوها نشر الفيديو الذي يظهر هويتي الضحيتين على مواقع التواصل".

وتعتذر البوابة عن نشر الفيديو لما يتضمنه من مشاهد مؤلمة وحساسة.

واعلنت شرطة مانيبور في تغريدة انها فتحت تحقيقا في قضية اغتصاب جماعي وقتل.

وجاء في التغريدة انه "في ما يتعلق بمقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع لامراتين يجري اقتيادهما عاريتين من قبل رجال مسلحين مجهولين في الرابع من حزيران/يونيو، فقد تم فتح قضية: خطف واغتصاب جماعي وقتل من قبل مركز شرطة نانغبوك سيكماي في المقاطعة".

واضافت الشرطة في تغريدتها ان "تحقيقا قد بدأ. وشرطة الولاية تبذل قصارى جهودها لاعتقال الجناة في اقرب وقت".

واكد مسؤول كبير في الشرطة لوسائل الاعلام انه تم التعرف على الرجال المتورطين وسيتم اعتقالهم قريبا.

وكشف المسؤول عن ان الضحيتين تقدمتا الى الشرطة بعد 15 يوما من محنتهما، مشيرا الى انهما "كانتا توجهتا الى كانغبوكبي، لكن الجريمة لم تحصل هناك. لن لدينا خيوط، وسوف نمسك بالرجال (المتورطين) خلال يوم او اثنين".