فيديو مسرب: قاعدة سرية في إيران تُستخدم لهجمات الأسراب بالمسيرات

كشف معهد "ألما" البحثي الإسرائيلي، في مقطع صور عن قاعدة سرية تابعة لإيران، تستخدم لتخزين وتشغيل الطائرات المسيرة التي تستخدم في هجمات "الأسراب" المكثفة.

ويوضح الفيديو الذي تم نشره على صفحة المعهد الرسمية في "تويتر أن قاعدة المسيرات الإيرانية موجودة تحت الأرض في منطقة جبلية، قرب مدينة شيراز، الواقعة في جنوب البلاد.

وأوضح المعهد في الفيديو التوضيحي الذي نشره أن القاعدة تقع على بعد حوالي 16 كيلومترًا من قاعدة جوية تابعة للجيش الإيراني.

This underground UAV base carved into the mountains around Shiraz threatens the entire Middle East at any given moment. Take a look... pic.twitter.com/7aejAQr4P0 — Israel-Alma (@Israel_Alma_org) May 16, 2023

ووفقًا للمعهد، تحتوي القاعدة على خمس صوامع إطلاق مخفية داخل الصخور، حيث يتم توزيع ثلاث منصات إطلاق في كل صومعة. وتعتبر هذه القاعدة تهديدًا محتملاً للدول في منطقة الشرق الأوسط في حال قررت إيران استخدامها في أي وقت.

كما أظهر الفيديو أيضًا وجود أنفاق مخصصة لوصول مركبات التحميل إلى داخل القاعدة، حيث تقدر طول تلك الأنفاق داخل الجبل بحوالي 3 كيلومترات.

طائرات مسيرة هجومية مداها 2000 كيلومتر

وأكد المعهد البحثي الإسرائيلي أن إيران تمتلك طائرات مسيرة هجومية يمكن أن يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، مما يعني أنها قادرة على التسلل والوصول إلى إسرائيل وتجاوزها.

وتستخدم القاعدة جوية الإيرانية مقاتلات "سو-24 إم كيه" الروسية لتأمين المنطقة.

وتعتبر إيران اليوم واحدة من أبرز الدول المتقدمة في صناعة الطائرات المسيرة على المستوى المحلي، حيث تم تجهيزها بتقنيات تسمح باستخدامها في تنفيذ "هجوم الأسراب"، وهو أحد أخطر استراتيجيات الهجوم في الحروب الحديثة.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلن الجيش الإيراني استلامه أكثر من 200 طائرة مسيرة استراتيجية، مما يعزز قدراته في مجال سلاح الطيران المسير