فيديو: مسلح سوري يقتل نقيبا وشرطيين اثنين في لبنان

اقدم مواطن سوري على قتل نقيب وجنديين على الاقل من قوى الأمن الداخلي عندما اقتحم مركز امني جنوب بيروت

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن ضابطا وعنصرا في قوى الأمن الداخلي اللبناني، قتلا إثر اقتحام مسلح لمركز عملهما في منطقة الأوزاعي، جنوب العاصمة بيروت.

وأضافت أن مطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين، اقتحم مركز الأمن من أجل إطلاق سراح بعض الموقوفين.

ما بعرف شو معقول ينقال...هلقد حياة الناس رخيصة...هلقد

الله يرحم الشهيد النقيب جلال شريف..

و الشفاء للجرحى ب الاعتداء على فصيلة#الاوزاعي pic.twitter.com/fuBexxE0MT — رشا الزين (@rashazeinnbn) February 11, 2020

وقال نشطاء انه وبعد دخول المدعو حسن الحسين سوري الجنسية لفصيلة الاوزاعي للسؤال عن اخيه الموقوف ، تلاسن مع شرطي فقام بسحب مسدس الشرطي من على خاصرته وقام باطلاق النار ، حيث اصاب كل من النقيب جلال شريف والشرطي زياد العطار والشرطي علي امهز

إستشهاد النقيب #جلال_شريف نجل نائب مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد علي شريف في إطلاق نار داخل فصيلة الأوزاعي .



يا رب رحمتك يا الله ! في جنان الخلد. 💔💔💔 pic.twitter.com/hxoLrKUwhn — Zeyna Karam ✝️زينة كرم #قاسم_سليماني ✝️ (@zna_krm) February 11, 2020



وقال نشطاء على "تويتر" إن النقيب الذي فارق الحياة، يدعى جلال شريف، كما نشروا صورة له رفقة ابنيه.