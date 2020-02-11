فيديو: مسلح سوري يقتل نقيبا وشرطيين اثنين في لبنان

اقدم مواطن سوري على قتل نقيب وجنديين على الاقل من قوى الأمن الداخلي عندما اقتحم مركز امني جنوب بيروت
وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن ضابطا وعنصرا في قوى الأمن الداخلي اللبناني، قتلا إثر اقتحام مسلح لمركز عملهما في منطقة الأوزاعي، جنوب العاصمة بيروت.
مشاهد أولية من داخل فصيلة #الاوزاعي pic.twitter.com/h9e7xrzd5x— OTV Lebanon (@OTVLebanon) February 11, 2020
وأضافت أن مطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين، اقتحم مركز الأمن من أجل إطلاق سراح بعض الموقوفين.
ما بعرف شو معقول ينقال...هلقد حياة الناس رخيصة...هلقد— رشا الزين (@rashazeinnbn) February 11, 2020
الله يرحم الشهيد النقيب جلال شريف..
و الشفاء للجرحى ب الاعتداء على فصيلة#الاوزاعي pic.twitter.com/fuBexxE0MT
وقال نشطاء انه وبعد دخول المدعو حسن الحسين سوري الجنسية لفصيلة الاوزاعي للسؤال عن اخيه الموقوف ، تلاسن مع شرطي فقام بسحب مسدس الشرطي من على خاصرته وقام باطلاق النار ، حيث اصاب كل من النقيب جلال شريف والشرطي زياد العطار والشرطي علي امهز
إستشهاد النقيب #جلال_شريف نجل نائب مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد علي شريف في إطلاق نار داخل فصيلة الأوزاعي .— Zeyna Karam ✝️زينة كرم #قاسم_سليماني ✝️ (@zna_krm) February 11, 2020
يا رب رحمتك يا الله ! في جنان الخلد. 💔💔💔 pic.twitter.com/hxoLrKUwhn
وقال نشطاء على "تويتر" إن النقيب الذي فارق الحياة، يدعى جلال شريف، كما نشروا صورة له رفقة ابنيه.
إستشهاد النقيب في القوى الامن الداخلي جلال شريف آمر فصيلة درك الأوزاعي وجرح عنصريين أحدهما إصابته خطرة، وهروب عدد من السجناء اثر اقتحام اخ احد الموقوفين مخفر الاوزاعي. . .— ملاك وهبي (@wehbimalakk) February 11, 2020
الاحد توجعنا عالجيش اللبناني واليوم على قوى الأمن !! #الا_العسكر pic.twitter.com/knRb7cEzn4
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