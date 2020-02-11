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فيديو: مسلح سوري يقتل نقيبا وشرطيين اثنين في لبنان

منشور 11 شباط / فبراير 2020 - 04:17
النقيب الذي فارق الحياة، يدعى جلال شريف
النقيب الذي فارق الحياة، يدعى جلال شريف

اقدم مواطن سوري على قتل نقيب وجنديين على الاقل من قوى الأمن الداخلي عندما اقتحم مركز امني جنوب بيروت

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن ضابطا وعنصرا في قوى الأمن الداخلي اللبناني، قتلا إثر اقتحام مسلح لمركز عملهما في منطقة الأوزاعي، جنوب العاصمة بيروت.

وأضافت أن مطلق النار على آمر الفصيلة وبعض العسكريين، اقتحم مركز الأمن من أجل إطلاق سراح بعض الموقوفين.

وقال نشطاء انه وبعد دخول المدعو حسن الحسين سوري الجنسية لفصيلة الاوزاعي للسؤال عن اخيه الموقوف ، تلاسن مع شرطي فقام بسحب مسدس الشرطي من على خاصرته وقام باطلاق النار ، حيث اصاب كل من النقيب جلال شريف والشرطي زياد العطار والشرطي علي امهز


وقال نشطاء على "تويتر" إن النقيب الذي فارق الحياة، يدعى جلال شريف، كما نشروا صورة له رفقة ابنيه.

 


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