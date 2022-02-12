فيديو.. مشروع قطري في سوريا

نشرت لولوة الخاطر، مساعدة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على حسابها الشخصي بـ"تويتر"، مقطع فيديو يظهر مشروعا لبلادها بسوريا دخل عامه الثالث لدعم زراعة القمح.

وبينت الخاطر أن مشروع رائد لـ"قطر الخيرية" في عامه الـ3، يمثل دورة كاملة مستدامة يفيد منها الأشقاء السوريون من شراء البذور إلى خبز وتوزيع الخبز وزراعة أرض سورية، وإيجاد مصدر دخل للمزارعين، وشراء المحاصيل منهم بدل شرائها من أسواق وشركات عالمية، وأخيرا توزيع ما تم شراؤه على المحتاجين منهم".

في حين كانت منظمة "قطر الخيرية" قد نشرت مقطع فيديو حول المشروع معلقة: "بدأت قطر الخيرية بزراعة محطتين لإكثار أصناف بذور القمح في ريف حلب شمال غرب سوريا، وذلك كنشاط ضمن مشروع دعم سلسلة القيمة لمحصول القمح للسنة الثانية على التوالي، حيث يأتي هذا المشروع بالشراكة مع صندوق التمويل الإنساني الخاص بسوري".