فيديو: مغنية سعودية تختم وصلتها الخليعة بقراءة القرآن

في اول ظهور لها منذ 2013 اثارت المغنية #السعودية روتانا طرابزوني المقيمة بالولايات المتحدة الجدل بعد ان رقصت بثياب خليعة ثم وقفت لقراءة سورة الفاتحة

وكانت الفنانة السعودية تشارك في مهرجان غنائي بأريزونا الأمريكية علما انها غابت لعدة سنوات بعد ان اكتسحت الساحة الفنية باغاني تدعم المراة السعودية خاصة لقيادتها السيارة

المغنية #السعودية روتانا طرابزوني المقيمة بالولايات المتحدة، ..تثير الجدل بالرقص وقراءة القرآن pic.twitter.com/hBAas7f866 — آراء (@araaaatv) ١٧ مايو ٢٠١٩

وطرابزوني من مواليد الظهران، وتلقت تعليمها في السعودية، وعملت لفترة بشركة أرامكو العملاقة، قبل أن تختار الإقامة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية وتحترف الغناء وكانت قد أدت دور البطولة بالفيلم الروائي القصير ”بنت المطربة“، الذي تدور أحداثه في الرياض أواخر الثمانينيات الميلادية.