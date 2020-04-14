فيديو: مقتل سعودي رفض اخلاء منزله لصالح مشروع نيوم

لقي مواطن من قبيلة الحويطي مصرعه بعد ان رفض الامتثال لأوامر رجال الأمن بإخلاء منزله الواقع ضمن مشروع “نيوم” ضمن خطة تقوم على تعويض السكان، بحسب تغريدات ومقاطع فيديو تم تداولها في موقع تويتر.

#الحويطات

في فجر اليوم حاصرت قوات الأمن قرية خريبه وطالبوا صاحب المقطع "عبدالرحيم أحمد محمود الطقيقي الحويطي" الخروج من البيت وتسليمه لقوات الأمن فيما رفض عبدالرحيم تسليم البيت وأنه لن يتخلى بيته حتى لو قتل دفاع عنه، توصل الأمر إلى الإشتباك بين الطرفين... https://t.co/1zcXGRkHkP pic.twitter.com/1B1d4WcJZ2 — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) April 13, 2020

ووفق تقارير فان القرية أو جزء منها يقعان ضمن أحد مخططات مشروع “نيوم” الذي كشفت عنه السعودية في العام 2017، وتبناه ولي العهد محمد بن سلمان ، حيث تقع منطقة المشروع، على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

عبدالرحيم لم يستشهد فقط لأجل أرضه فمثله من الرجال هم صمام أمان الأمة الذي يحفظ دينه وارضه من خيانة عميل نصبه الإستعمار ينهب ارضنا ويدنس مقدساتنا ويجعلها وكر دعارة ومرتع للإسرائيليين! #شهيد_الأرض_الحويطي #الحويطات #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي #الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم pic.twitter.com/ylPY94VTFP — علياء أبوتايه الحويطات (@Aliaa_Abutayah) April 13, 2020

وسارع الشيخ عليان الزمهري الحويطي، أحد شيوخ قبيلة الحويطات، بالتعقيب على الحادثة وما جرى في قرية الخريبة التاريخية الواقعة ضمن أراضي مشروع “نيوم” العملاق وقال الشيخ عليان، في تصرحات لـصحيفة “سبق” السعودية، إن “هذه القبيلة لا يمثلها فرد واحد”، في إشارة لما شهدته القرية يوم أمس الاثنين بحسب معلومات غير رسمية تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل أحد سكانها في اشتباك مع رجال الأمن.

وقال الشيخ عليان إنه يعبر “أصالة عن نفسه، ونيابة عن أبناء القبيلة، عن تجديد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن حبهم لأرض السعودية من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها، وطاعتهم لولاة الأمر، ممتدة من الأجداد للأحفاد”.

وسيعمل مشروع “نيوم” الذي ستمتد أجزاء منه إلى الأردن ومصر في منطقة التقاء الدول الثلاث قرب البحر الأحمر، على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وأصبح للمشروع السعودي مطار جديد، ومبان حكومية تستقبل اجتماعات مجلس الوزراء، ويقيم الملك سلمان بن عبدالعزيز هناك لقضاء إجازته الصيفية.