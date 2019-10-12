فيديو: مقنعة سعودية تغني في مقهى بجدة

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لامرأة تغني أمام الحاضرين في أحد المقاهي بمدينة جدة.

وأظهر المقطع – المنشور عبر حساب سناب شات “المقهى” – السيدة ترتدي عباءة سوداء وقناعاً على الوجه وتؤدي إحدى الأغاني بصوت مميز أثار إعجاب المتداولين.

وغرد حساب واحد من الناس قائلاً “بعد عودة الحياة إلى مجتمعنا بدأت المواهب تطفو على السطح ولله الحمد”، فيما كتب حساب Amal Asiri “شايف كميه الجمال في صوتها أحسب بعد ان فيه كثير أصوات مدفونه مثلها بس هي حصلتلها فرصة وأخرجت لنا هالجمال”.

فيما علق حساب رَوانْ بِنت الْحُسَين “صوتها فيه شوية من صوت حبيبة قلبي ذكرى “.