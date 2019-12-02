فيديو.. مليشيات الاسد ترتكب مجزرة في ادلب

ارتفع إلى 14 قتيلا و27 جريحا، عدد ضحايا المدنيين في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب السورية، نتيجة استهدافها من قبل مقاتلات النظام.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن النظام السوري يواصل استهداف الأبرياء في مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب.

واشارت الوزارة التركية في بيانها: "اليوم تعرض سوقان شعبيان في إدلب لقصف مكثف من قِبل مقاتلات النظام السوري، وقُتل في هذه الهجمات 14 مدنيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب 27 آخرين".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدنيا جراء هجمات النظام على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 سبتمبر 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.