فيديو: منع شابة سعودية من دخول مول بسبب ملابسها غير المحتشمة

منعت ادارة مول “الرياض بارك” فتاة سعودية من الدخول بحجة لعدم ارتداء عباءة محتشمة قبل انت عتذر الادارة من الشابة

تم منعي من دخول الرياض بارك بلبس محتشم وشكرا 🌷 — مشاعل بنت عبدالعزيز (@m80h93) ٥ يوليو ٢٠١٩

وقد نشرت مشاعل بنت عبدالعزيز ، عبر حسابها بسناب شات وتويتر فيديو قالت ان سبب المنع هو ادعاءهم بعدم ارتدائي لباس محتشم وقالت "رفضوا يدخلوني يقولوا ممنوع ، اطلعي برا في الشمس البسي عباية وادخلي ، وسلطت الكاميرا على لبسها وقالت أنهم أخبروها بأن لبسها غير محتشم ” .

وصورت مشاعل ملابسها التي ترتديها قبل لبس العباءة، وبدت مستغربة من تصنيفها في خانة المخالفة للآداب العامة، وغير المحتشمة، لكنها في نهاية الأمر اشترت عباءة جديدة ودخلت بها للمركز التجاري الذي تمسك حراسه بموقفهم من ملابس مشاعل.

وشكك البعض بكونها سعودية، ويقولون إن نشرها لفيديو وتدوينات في حسابها على موقعي ”تويتر“ و ”سناب شات“ يستهدف الشهرة والإثارة.