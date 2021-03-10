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فيديو نادر وجديد للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز

منشور 10 آذار / مارس 2021 - 09:17
الملك فهد بن عبد العزيز
الملك السعودي الراحل،  فهد بن عبد العزيز

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيدو نادر ينشر للمرة الاولى، ويظهر فيه الملك السعودي الراحل،  فهد بن عبد العزيز، يسبح مع ابنه الأمير، عبد العزيز

وبحسب صحيفة المرصد السعودية فإن هذا الفيديو يعود لعام 1414 هجري (بين سنتي 1993 و1994 ميلادي)، حيث أن مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ضجت بهذا الفيديو

كما كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت في وقت سابق، بمقطع فيديو نادر  للملك فهد بن عبد العزيز، والملك سلمان بن عبد العزيز، في ضيافة الأمير عبدالعزيز بن فهد، في مزرعته بالعاذرية بمنطقة الرياض، عام 1993م، حيث ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد واقفا يتحدث مع والده الملك فهد أمام جمع من المواطنين والأعيان، ثم انتقلوا إلى الاستراحة الخارجية حيث تقدمهم الملك فهد بالجلوس والملك سلمان جالسا بجانبه، حيث ظهرا وهما يتبادلان أطراف الحديث معاً ومع الحاضرين

 

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