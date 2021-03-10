فيديو نادر وجديد للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيدو نادر ينشر للمرة الاولى، ويظهر فيه الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز، يسبح مع ابنه الأمير، عبد العزيز

وبحسب صحيفة المرصد السعودية فإن هذا الفيديو يعود لعام 1414 هجري (بين سنتي 1993 و1994 ميلادي)، حيث أن مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ضجت بهذا الفيديو

مقطع لأول مره ينشر

تجتمع فيه البساطه

والهيبه👑💔🤲🏻

مولاي#خادم_الحرمين_الشريفين#الملك_فهد_بن_عبدالعزيز

رحمه الله

يؤدي رياضة السباحه

برفقة أبنه

الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

حفظه الله عام ١٤١٤هـ. pic.twitter.com/uIV54wKq7L — خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) March 9, 2021

كما كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت في وقت سابق، بمقطع فيديو نادر للملك فهد بن عبد العزيز، والملك سلمان بن عبد العزيز، في ضيافة الأمير عبدالعزيز بن فهد، في مزرعته بالعاذرية بمنطقة الرياض، عام 1993م، حيث ظهر الأمير عبد العزيز بن فهد واقفا يتحدث مع والده الملك فهد أمام جمع من المواطنين والأعيان، ثم انتقلوا إلى الاستراحة الخارجية حيث تقدمهم الملك فهد بالجلوس والملك سلمان جالسا بجانبه، حيث ظهرا وهما يتبادلان أطراف الحديث معاً ومع الحاضرين