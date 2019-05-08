فيديو: هجوم انتحاري في ادلب ومجلس الامن يناقش التطورات الجمعة

يبحث مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في جلسة طارئة الوضع الحالي في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا في الوقت الذي افاد ناشطون بمقتل 20 شخصا على الاقل واشاروا الى هجوم انتحاري نفذته جبهة النصرة

جلسة اممية

وتقدمت 3 دول هي الكويت وألمانيا وبلجيكا، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الأمن السفير الإندونيسي "ديان تريانسيا دجاني"، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لهذا الشهر لعقد الجلسة الطارئة.

ومنذ 6 أيام ومنطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، وهي تتعرض لقصف وغارات جوية متواصلة من قبل النظام السوري وحلفائه، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

خفض التصعيد

وتعد ادلب من بين المناطق التي ادرجتها الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) أعلنت منتصف سبتمبر/ أيلول 2017، توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار 2017.

وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية. وحاليا، يقطن منطقة خفض التصعيد نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.

هجوم انتحاري

ونفذت هيئة تحرير الشام هجوما انتحاريا استهدف قوات النظام السوري