فيديو: وزير الاوقاف السعودي يحضن حاجة نيوزلندية ويبكي

فقد وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، السيطرة على مشاعره عندما بكى واحتضن مسنة نيوزيلندية

وكان الوزير السعودي يتحدث إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.

ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسة نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوو ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزيلندا أخيرا، إذ استضافهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه الشخصي.

إلى مثيري الفتن

لأجل أن قّبل #وزير_الشؤون_الإسلامية

رأس حاجه تكفكف دموعها، نقول لهم خبتم وخسئتم وهذا يدل على ضحالة التفكير،

هي امراة من القواعد بمقام والدته في موقف انساني مبكي لايتمالك الانسان فيه مشاعره تجاه أُناس ذاقوا ويلات الإرهاب والتطرف…



معالي الوزير#دموعك_غاليه pic.twitter.com/d5kjA2Icu4 — محمد الغامدي (@abojamman) August 4, 2019