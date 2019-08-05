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فيديو: وزير الاوقاف السعودي يحضن حاجة نيوزلندية ويبكي

منشور 05 آب / أغسطس 2019 - 09:31
عبد اللطيف آل الشيخ
عبد اللطيف آل الشيخ

فقد وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، السيطرة على مشاعره عندما بكى واحتضن مسنة نيوزيلندية 

 

وكان  الوزير السعودي يتحدث إلى عدد من الصحفيين وبجانبه حاجة من نيوزيلندا بدت متأثرة في رحلتها إلى بيت الله الحرام، والدموع تنهمر من عينيها، فما كان من الوزير إلا أن بكى متأثرا بدموعها وحضنها وقبل رأسها.

ووصل مئات آلاف الحجاج إلى المشاعر المقدسة حتى الآن مع اقتراب موعد أداء مناسك الحج الرئيسة نهاية الأسبوع الجاري، بمن فيهم ذوو ضحايا حادث قتل المصلين في مسجد بنيوزيلندا أخيرا، إذ استضافهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه الشخصي.

 


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