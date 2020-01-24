فيديو.. وزير سعودي سابق يصلي في "محرقة يهودية" ومغردون يدعونه للصلاة في غزة

أثارت مشاركة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى غير المسبوقة في إحياء ذكرى قتلى ما يعرف بـ المحرقة اليهودية في معسكر أوشفتز في بولندا، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ودعاة النشطاء للتوجه الى غزة والصلاة هناك الى جانب ضحايا الجرائم الاسرائيلية في فلسطين

صورة بألف كلمة: ترحاب اخوي يفتح صفحة جديدة في التسامح.. رجل الدين السعودي 🇸🇦 محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي يزور معسكر الإبادة اوشفيتس لأول مرة ويلتقي برجل دين يهودي.@lalshareef @kaisos1987 pic.twitter.com/9cfnlmufBn — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 23, 2020

وشارك الوزير السعودي الى جانب زعماء دين بزيارة لما يدعى بانه مكانا للمحرقة وأمّ الصلاة قرب النصب الذي اقامه العالم للتباكي على القتلى اليهود الذين احرقهم الرئيس ادولف هتلر بعد ان خانوه

وقال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى إنّ الزيارة التي شارك فيها قرابة 60 مسؤولا دينيا من جميع أنحاء العالم هي "واجب مقدّس وشرف عظيم".

Wow, Amazing images: Senior Saudi Religious Leader Visits Auschwitz on 75th Anniversary of Liberation Jewish and Muslim memorial prayers were said together - @Strack_C

pic.twitter.com/Hzsk8CbF8e — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 23, 2020

وأضاف في ختام الزيارة أنه كان يتعين على العالم التأكد من أن" هذا الأنواع من الجرائم الفظيعة" لن "يحدث مرة أخرى".

وقال منظمون إن الوفد الذي ترأسه العيسى يتكون من 62 مسلما من بينهم 25 قادة دينيون بارزون من حوالي 28 دولة، واصفين الزيارة بأنها "الأرفع لقيادات إسلامية" في معسكر يعتبر من أكثر معسكرات الموت النازية شهرة.

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي امتدح خطوة الوزير السعودي والمطبلين معه واعتبر "هذا هو الإسلام الحقيقي".

شر البلية ما يضحك يا #محمد_بن_عبدالوهاب 🤫

بتوجيهات ملكية وزير العدل السعودي السابق، الأمين العام الحالي لرابطة العالم الإسلامي؛ "محمد العيسى"، زار معسكرا لضحايا ما يعرف بالمحرقة اليهودية "هولوكوست،" في العاصمة البولندية، وارسو، وصلى هناك 😂 pic.twitter.com/jKp92GCPTi — الرفيق أبو عمر / 𐩱𐩨𐩥 𐩲𐩣𐩧 (@Free_South_2016) January 23, 2020

من جهته قال ديفيد هاريس، المسؤول في "اللجنة اليهودية الأميركية" (إيه جي سي)، التي نظمت الزيارة ومقرها نيويورك إن هذا أول وفد إسلامي "يضم هذا القدر من المسؤولين الرفيعي المستوى يزور أوشفيتز أو أي معسكر موت نازي آخر" على الإطلاق.