كارثة غير مسبوقة بالاردن: وفاة 17 طفلا جرفت السيول حافلة رحلتهم المدرسية

سيول جارفة بالاردن

ارتفع الى 17 عدد الاطفال الذين لقوا حتفهم بعدما جرفت سيول نجمت عن امطار غزيرة حافلة رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت في الاردن، فيما فقد عدد اخر يجري البحث عنهم بالاستعانة بطائرات مروحية استدعيت للتعامل مع ما وصف بانه كارثة غير مسبوقة في المملكة.

وقال موقع "عمون" نقلا عن مصدر في الدفاع المدني إن 17 شخصا توفوا فيما اصيب 22 شخصا، من اصل 44 كانوا في الرحلة المدرسية منهم 37 طالبا.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ يوم الخميس لمساعدة الأردن في مواجهة الكارثة.

وقال البيان إن الفريق الإسرائيلي، الذي أُرسل بطلب من عمان، يعمل على الجانب الأردني من البحر الميت.

ومع حلول الليل ازدادت صعوبة البحث عن المفقودين ما أدى إلى استخدام قنابل تنويرية للمساعدة في عمليات البحث في منطقة الحادث.

من جهته، يتابع عمليات البحث الميدانية التي تشارك فيها مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الداخلية ومدير الدفاع المدني ورئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات.

وتفقد رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة المصابين في مستشفى الشونة الجنوبية بحادثة البحر الميت.

واجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية والبلديات والاشغال العامة والاسكان وشدد على ضرورة التعامل مع الحادث باقصى درجات الاهتمام والسرعة وتوفير الاليات والقوى البشرية اللازمة حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين المرافقين والمواطنين في المنطقة.

واوعز رئيس الوزراء الى كافة الاجهزة المدنية والعسكرية بالتحرك الفوري الى الموقع ومتابعة الحادث ميدانيا، حيث يتواجد حاليا وزير الاشغال العامة والاسكان ومدير عام الدفاع المدني في موقع الحادث لمتابعة جهود الانقاذ والبحث عن المفقودين.

وتم ارسال طائرات هيلوكبتر وتحريك اليات من وزارات البلديات والاشغال العامة وشركة البوتاس العربية للتعامل مع الحادث.