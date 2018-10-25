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كارثة غير مسبوقة بالاردن: وفاة 17 طفلا جرفت السيول حافلة رحلتهم المدرسية

كارثة غير مسبوقة بالاردن: وفاة 17 طفلا جرفت السيول حافلة رحلتهم المدرسية
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