فيديو: ياباني يطعن 16 شخصا في طوكيو

منشور 28 أيّار / مايو 2019 - 01:49
ولم تعرف دوافع الرجل او حالة المصابين الصحية 
ولم تعرف دوافع الرجل او حالة المصابين الصحية 

اقدم شخص في العاصمة اليابانية على طعن 16 شخصاً بينهم أطفال بسكين في هجوم شنّه وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة اليابانية طوكيو

وافاد  المتحدّث باسم فرق الإطفاء في "ضاحية كاوازاكي" داي ناغاسي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ "رجلاً طعنهم بسكين"، مضيفاً "لقد تلقّينا نداء استغاثة في الساعة 07.44 صباحاً يفيد بأنّ أربعة تلامذة في المرحلة الابتدائية تمّ طعنهم بسكين".

ولم تعرف دوافع الرجل او حالة المصابين الصحية 

 


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