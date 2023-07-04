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فيديو: استشهاد منفذ عملية الدهس في تل ابيب

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فيديو يثير غضبًا وانتقادات: شرطي يُسقط شخصا أمام موكب الرئيس الأميركي

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 10:11
عناصر من الشرطة الأمريكية
عناصر من الشرطة الأمريكية

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر رجل شرطة يقوم بإفراغ الشارع تمامًا قبيل مرور موكب للرئيس الأميركي جو بايدن في نيويورك.

وخلال الفيديو، يظهر الشرطي وهو يسقط أحد عمال توصيل الطلبات عن دراجته بطريقة غير لائقة.

وعلى الرغم من ذلك، عاد الشرطي ليقترب من العامل ويساعده على النهوض ومتابعة مسيرة موكب الرئيس.

أثار المشهد ردود فعل غاضبة بسبب التصرف القاسي الذي تعرض له عامل "الديلفري"، والذي كاد أن يلحق به ضررًا.

يأتي ذلك في ظل الأحداث التي تشهدها فرنسا حيث تستمر الاحتجاجات احتجاجًا على قتل المراهق نائل المرزوقي، صاحب الأصول جزائرية، على يد شرطي مرور.
 

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