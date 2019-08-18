فيديو يحكي الداعية السعودي المعتقل عبد العزيز الطريفي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحكي قصة الداعية السعودي المعتقل، عبد العزيز الطريفي.

الفيديو الذي يأتي ضمن سلسلة "ثمن الكلمة"، سلّط الضوء على الطريفي المعتقل منذ نيسان/ أبريل 2016، دون توجيه أي تهمة له.

ويحكي الفيديو قصة الطريفي (43 عاما)، في طلب العلم، وحفظ الحديث، والفقه، وتتلمذه على يد عدد من العلماء، وإجازته من قبلهم.

وركّز الفيديو على أبرز القضايا التي قد تكون دفعت السلطات السعودية إلى زج الطريفي في السجن، وهي رأيه في التغريب، والثورة السورية، وحديثه عن "علماء السلطان".

اللافت أن الطريفي كان من الدعاة السعوديين القلائل الذين دعوا بشكل علني إلى حل جذري لقضية المعتقلين على خلفيات سياسية، قبل أن يصبح أحدهم.

يذكر أن السلطات السعودية تواصل اعتقال مجموعة كبيرة من الدعاة، منذ أيلول/ سبتمبر 2017، وبدأت بمحاكمة بعضهم.