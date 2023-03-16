فيديو يظهر اعتراض مقاتلة روسية للمسيرة الاميركية فوق البحر الاسود

اظهر تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الخميس، مقاتلة روسية تعترض مسيرة اميركية وتسكب عليها الوقود اثناء تحليقها فوق البحر الاسود قبالة اوكرانيا، وذلك قبل لحظات من سقوطها يوم الثلاثاء.

وفي الفيديو الذي رفع الجيش الأميركي السرية عنه وصورته كاميرا المسيرة، وهي من طراز "MQ-9"، تظهر مقاتلة روسية من طراز سوخوي- 27 وهي تتوجه صوب الطائرة الاميركية وتقترب منها كثيرا ثم تسكب الوقود عليها، ثم ارتطمت بمروحيتها.

واكد الجيش الأميركي إنه اتخذ قرارا باسقاط المسيرة في البحر بعد قيام المقاتلة الروسية بسكب الوقود عليها، في ما بدا انه يستهدف تعمية اجهزتها البصرية وابعادها عن المنطقة.

والثلاثاء، قالت القيادة الأوروبية في القوات الأميركية في بيان ان المقاتلة الروسية قامت باعتراض المسيرة بطريقة "غير مهنية وغير امنة" قبالة شبه جزيرة القرم الاوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.

ووصف البيان الحادث بانه يشكل نمطا لسلوكيات خطيرة يقوم بها الطيارون الروس فوق البحر الاسود والأجواء الدولية، مضيفا ان مثل هذه الاعمال العدائية من الخطورة بحيث قد ينجم عنها سوء تقدير وتصعيد غير مقصود.

غير ان وزارة الدفاع الروسية نفت التسبب بسقوط المسيرة الاميركية، مؤكدة انها تحطمت بعد فقدانها ارتفاعها في الجو.

♦️#عـاجـل | #واشنطن: نشر الجيش الأميركي مقطـع فيديـو لمـا جرى فـوق البحـر الأسود يوم الثلاثـاء الماضي بين طائـرة مسيرة أميركيـة ومقاتلتيـن روسيتين.

ويصـور الفيديـو الذي رفعـت عنـه السريـة حديثـا لحظـات دراماتيكيـة من المواجهـة في الجو، والتي قـال البنتاغـون إنهـا استمرت 30-40… https://t.co/xSh0rJRaRz pic.twitter.com/pTiEeZscst — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) March 16, 2023

وقالت الوزارة الروسية في بيان ان المسيّرة كانت تحلق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، وقد سقطت وتحطمت جراء خروجها عن السيطرة واصطدامها بالماء اثر قيامها بمناورة انخفضت خلالها بشكل حاد.

وقال الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف للتلفزيون الرسمي الاربعاء، ان بلاده ستحاول استعادة حطام المسيرة، رغم انه ليس من المؤكد ان تنجح في ذلك.

واعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في وقت سابق الاربعاء، ان بلاده تحاول منع وقوع المسيرة في الأيدي الخطأ، اشارة الى روسيا.