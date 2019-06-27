فيديو يظهر فرار قوات حفتر من منطقه غريان الليبيه

أظهر فيديو بثه ناشطون ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، لحظة فرار قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من مدينة غريان، جنوبي العاصمة طرابلس.

وفرّت عشرات المركبات، غالبيتها "بيك آب"، عبر الطريق الخارجي لغريان، بعد سيطرة القوات التابعة لحكومة الوفاق الشرعية عليها.

وتمكنت قوات الوفاق من السيطرة على خطوط إمداد قوات حفتر في منطقتي القواسم وأبو شيبة، شمالي غريان، ما دفع قوات حفتر إلى الخروج منها.

وتفاعل ناشطون مع سيطرة حكومة الوفاق على غريان، قائلين إن قطع الطريق على مركز عمليات حفتر نحو العاصمة قد يدفع الأخير إلى إعادة حساباته في التفكير بدخول طرابلس.

وأوضح ناشطون أن السيطرة على غريان تعدّ ضربة موجعة للحكومة الإماراتية، التي تدعم حفتر بالعتاد والسلاح بشكل كامل.

وقال ناشطون إن دخول غريان سيقوي موقف الوفاق، وربما يعجل من إنهاء الصراع في ليبيا، عبر إجبار حفتر على التخلي عن