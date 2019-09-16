فيديو يكشف ضخامة حجم قصر السيسي الجديد بـ 10 أضعاف البيت الابيض

تداول نشطاء مقطع فيديو قالوا إنه لقصر عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية.

ويوضح الصوت المرافق للفيديو ضخامة القصر والمرافق الأخرى التابعة له.

وكانت قناة "الجزيرة مباشر" نشرت الجمعة، صورا حصرية لها بالأقمار الصناعية تكشف ضخامة قصر رئيس الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يعادل 10 أضعاف مساحة البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت القناة إلى أن "مساحة القصر الذي يبنيه السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة تقدر بـ50 ألف متر مربع تقريبا، أي ما يعادل عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض في واشنطن، الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع فقط".

وذكرت أن "مساحة الموقع العام لقصر السيسي الرئاسي والمحاط بسور خارجي تصل إلى مليونين و370 ألف متر مربع، يُضاف إليها 180 ألف متر مربع مساحة خارجية خصصت كحرم طريق للمدخل الرئيسي الشرفي للقصر".