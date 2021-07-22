فيديو يهز تونس.. تكدس جثث "كورونا" قرب "نفايات" مستشفى

هز فيديو يظهر تكدس جثث ضحايا فيروس كورونا، بشكل غير لائق قرب أكياس النفايات في إحدى غرف مستشفى "شارل نيكول"، الشارع التونسي.

وعبر تونسيون في مقطع الفيديو الذي نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم إزاء المشاهد التي قالوا بأنها "إهانة للموتى".

وصدمت عائلة ذهبت لتسلم جثة أحد اقربائها المتوفين في المستشفى الأكبر بالعاصمة التونسية، من تواجد الجثث في غرفة بالمستشفى مخصصة للفضلات والقمامة، وسط رائحة كريهة، مما دفعها ذلك لتوثيق المشهد ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دولة الموت

الدكتور زكريا بوقرة علق على ما تم نشره، بالقول "هذا قدر المواطن التونسي في بلاده. تسقط دولة الموت"، بينما دعت ناشطة إلى محاسبة من قام بـ”إهانة” الموتى بهذه الطريقة.

أحد النشطاء قال: “الانهيار الصحي أصبح واقعا عجزت الدولة عن إخفاءه”

اكتظاظ الجثث

وقال الدكتور منصف حمدون العامل بالمستشفى إن العدد اليومي للوفيات تجاوز الـ10 ووصل أحيانا إلى 18 وفاة، ما تسبب في ''اكتظاظ للجثث في قسم الموتى وامتلاء طاقة استيعابه''.

وأضاف أن ''إخراج جثامين موتى كورونا يحتاج إلى إجراءات خاصة من البلدية، وهي إجراءات تحتاج وقتا.. وتبعا لذلك تم وضع الجثث التي سيتم نقلها سريعا في ذلك المكان''.

وأكد أن المستشفى ''يفكر في اقتناء شاحنة مبردة لحفظ الجثامين... وكان يجب عدم السماح للمواطنين بدخول الغرفة وتصويرها''.

وأشار إلى أن ''الجثث موضوعة في أكياس خاصة... وسنتخذ إجراءات لتنظيف الغرفة لأنه لا يعقل وضع جثث مع القمامة''.

صيحة فزع

وتشهد تونس ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما دفع مسؤولين في قطاع الصحة ومنظمات مدنية إلى إطلاق صيحة فزع دولية، استجاب لها عددا كبيرا من الدول التي أرسلت لقاحات ومساعدات طبية عاجلة للبلاد.