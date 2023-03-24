فيديو يوثق تعذيب ليبيين على يد عصابة إفريقية

البوابه - وثق تسجيل مصور راج عبر منصات مشاهد صادمة لعمليات تعذيب وحشية وجلد لشابان ليبيان على أيدي عصابة من المرتزقة التشاديين، وسط غضب عارم واستياء واسع في ليبيا، ويظهر الفيديو المصوّر تعرض شابان من ليبيا لضرب مبرح وتعنيف وسبّ وشتم بأقذع الألفاظ إلى أن سالت دماؤهما.

كما تم تكليب الشابان وتجريدهما من ملابسهما على أيدي عصابة أجنبية تتكلم بلهجة إفريقية، دون أن يوضح خلال الفيديو الغاية من احتجازهما وتعذيبهما، حيث شكلت مشاهد التعذيب التي تعرض لها شابان ليبيان صدمة كبيرة في الأوساط الليبية معبرين عن مخاوفهم من مخاطر وتداعيات ازدياد نشاط العصابات الإفريقية المسلّحة داخل البلاد.

وفي أعقاب رواج الفيديو الأليم كشفت مديرية أمن تاجوراء عن تمكنها من الوصول إلى مكان العصابة التي تتكون من 15 عاملا تشاديا وشخصا ليبيا حيث تم إلقاء القبض عليهم جميعا باستثناء المواطن الليبي الذي لاذ بالفرار.

وأشارت مديرية أمن تاجوراء إلى القبض على العصابة داخل منطقة نائية ما بين تاجوراء وبلدية ترهونة في مزرعة على طريق ترابي فرعي يصعب الوصول إليها بسهولة.

