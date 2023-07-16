فيديو يوثق ضرب امراة حتى الموت في شارع عام بالرياض

وثق تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاحد، اقدام امراة على ضرب اخرى حتى الموت في شارع عام بالعاصمة السعودية الرياض، فيما قالت السلطات ان القاتلة التي القي القبض عليها تحمل الجنسية الكينية.

وفي الفيديو الذي تم فيه التمويه على الشخوص، تبدو امراة وهي تنهال ضربا بلا رحمة على امراة اخرى كانت ممددة قرب جزيرة وسطية في شارع رئيسي.

وفي بداية المقطع الذي تم تصويره على ما يبدو من قبل شخص في منزل قريب، تظهر المعتدية وهي تقبض على ضحيتها وتحذب راسها والجزء العلوي من جسمها ثم تضربهما بقوة بالاسفلت.

ولاحقا، تشاهد القاتلة وهي تلوح بيدها على هيئة المتوعدة في وجه الضحية التي كانت مستسلمة ولا تبدي اي مقاومة، وذلك قبل ان تبادرها بركلتين قويتين على الرأس.

دوريات الأمن بمنطقة الرياض :



القبض على مقيمة كينية اعتدت على أخرى من الجنسية ذاتها مما أدى لوفاتها إثر خلاف بينهما. pic.twitter.com/dmuXKl5RO9 — ابـو حسن (@Mbm20007) July 16, 2023

وقالت مديرية الامن العام السعودية في بيان ان الضحية فارقت الحياة جراء الاعتداء عليها من قبل تلك المرأة.

واضاف البيان ان دوريات الامن في منطقة الرياض القت القبض على المعتدية التي تبين انها تحمل الجنسية الكينية، وقامت بالاعتداء على مواطنة لها من ذات الجنسية "اثر خلاف بينهما".

دوريات الأمن بمنطقة #الرياض تقبض على مقيمة كينية اعتدت على أخرى من جنسيتها ما أدى إلى وفاتها .#Wimbledon #تم_القبض pic.twitter.com/ujLrrenLYD — أخبار المستقبل (@funwes021) July 16, 2023

وتابعت مديرية الامن العام في بيانها انه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المشتبه بها وإحالتها إلى النيابة العامة.