فيديو يوثق لحظات الرعب.. قتيلان وجرحى بإطلاق نار في فيرجينيا

ذكرت شبكة "CBS" الأمريكية أن حادث إطلاق نار وقع يوم الثلاثاء في حفل تخرج بمدرسة ثانوية في مدينة ريتشموند، عاصمة ولاية فيرجينيا، ووفقًا للتقارير، قتل شخصان وأصيب آخرون بالرصاص، فيما تم احتجاز شخصين.

وأكد قائد شرطة المدينة، ريك إدواردز، في تصريح لشبكة "CNN" أن الشرطة احتجزت الشخصين المشتبه بهما، فيما تم نقل الأشخاص الذين أصيبوا بجروح، للمستشفيات لتلقي العلاج، حيث يعانون من إصابات غير ناتجة عن الطلقات النارية.

RPD is on scene for a shooting located at Laurel Street and Franklin Street. Multiple injuries reported. There is no immediate threat to the public.

Briefing to follow. Avoid the area.



Follow our page for the latest updates on this incident. — Richmond Police (@RichmondPolice) June 6, 2023

ووجهت الشرطة تحذيرًا للمواطنين بتجنب المنطقة المحيطة بمسرح ألتريا، حيث وقع إطلاق النار.



🚨#BREAKING: Mass shooting at Virginia Commonwealth University's during high school graduation ceremony⁰

📌#Richmond | #Virginia



Currently multiple law enforcements are on scene of a mass shooting that took place during a high school graduation ceremony in Monroe Park on the… pic.twitter.com/18sEoB973z — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 6, 2023

ووفقًا لتقارير من موقع "8 News" الإخباري، وقع الحادث خلال حفل تخرج مدرسة هوجوينوت الثانوية، وتم إلغاء حفل تخرج مدرسة توماس جيفرسون الثانوية المقرر عقده لاحقًا في المساء نظرًا للحادث.

وكان من المقرر إقامة حفلات تخرج لثلاث مدارس في مسرح ألتريا في جامعة فرجينيا يوم الثلاثاء، وفقًا لشبكة "CNN". وتم تداول مقاطع فيديو على موقع "تويتر" توثق اللحظات الأولى بعد وقوع الحادث.

