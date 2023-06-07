فيديو يوثق لحظات الرعب.. قتيلان وجرحى بإطلاق نار في فيرجينيا

ذكرت شبكة "CBS" الأمريكية أن حادث إطلاق نار وقع يوم الثلاثاء في حفل تخرج بمدرسة ثانوية في مدينة ريتشموند، عاصمة ولاية فيرجينيا، ووفقًا للتقارير، قتل شخصان وأصيب آخرون بالرصاص، فيما تم احتجاز شخصين.
وأكد قائد شرطة المدينة، ريك إدواردز، في تصريح لشبكة "CNN" أن الشرطة احتجزت الشخصين المشتبه بهما، فيما تم نقل الأشخاص الذين أصيبوا بجروح، للمستشفيات لتلقي العلاج، حيث يعانون من إصابات غير ناتجة عن الطلقات النارية.
ووجهت الشرطة تحذيرًا للمواطنين بتجنب المنطقة المحيطة بمسرح ألتريا، حيث وقع إطلاق النار.
ووفقًا لتقارير من موقع "8 News" الإخباري، وقع الحادث خلال حفل تخرج مدرسة هوجوينوت الثانوية، وتم إلغاء حفل تخرج مدرسة توماس جيفرسون الثانوية المقرر عقده لاحقًا في المساء نظرًا للحادث.
وكان من المقرر إقامة حفلات تخرج لثلاث مدارس في مسرح ألتريا في جامعة فرجينيا يوم الثلاثاء، وفقًا لشبكة "CNN". وتم تداول مقاطع فيديو على موقع "تويتر" توثق اللحظات الأولى بعد وقوع الحادث.