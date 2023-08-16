فيديو يوثق لحظات مروعة لهجوم رجل بشاكوش على ضابطة شرطة

وثق مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة على جسم ضابطة شرطة في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة، هجوما عنيفا ومفاجئا تعرضت له من قبل رجل تسلح بشاكوش.

وقالت إدارة شرطة ميدلتاون في مقاطعة ميدلسكس في الولاية، ان السلطات كانت تلقت شكوى حول اصوات وتحطيم زجاج في حي سكني في المدينة يوم السبت الماضي.

وكان اول من استجاب للنداء المحققة كارلي ترافيس وهي ضابطة دورية وتدير برنامج تدريب للشرطيين الشبان في ميدلتاون.

وبحسب رئيس إدارة شرطة ميدلتاون إريك مكاليستر، فقد لاحظت ترافيس لدى اقترابها من المسكن المشار اليه في البلاغ لاحظت على الفور أن المشتبه به، البالغ من العمر 52 عامًا ويدعى وينستون تيت، كان يحمل في يده جسمًا غليظًا .

وقال مكاليستر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أن ترافيس طلبت بهدوء من تيت أن يلقي الجسم من يده، والذي اتضح انه شاكوش (مطرقة)، لكنه رفض الانصياع رغم تكرارها الطلب عدة مرات، وهو يصيح في وجهها بغضب قائلا: "لا".

وتظهر المحققة في الفيديو الذي نشره مكتب المفتش العام في ولاية كونيتيكت وهي تحاول الاتصال بزملائها لطلب تعزيزات، عندما اندفع تيت نحوها حيث اشتبك الاثنان في صراع مرير.

"مقطع قد لا يناسب البعض"



ذا المقطع تصور في ولاية كونيتيكت قبل الايام وهو من اكثر المقاطع تداول في امريكا اليوم، وقتها جاء بلاغ للشرطه عن شخص يكسر الزجاج واستقبلت البلاغ شرطية برتبة ضابط، لحظه وصولها للموقع هاجمها شخص بمطرقه وماتوقف لين اطلقته… pic.twitter.com/0LSWwof4SP August 16, 2023

ويسمع صوت ترافيس في تلك الاثناء وهي تكرر طلبها من تيت القاء الشاكوش من يده، قبل ان تستل مسدسها وتطلق النار في اجراء قالت الشرطة انها كانت تقوم من خلالها بالدفاع عن حياتها في مواجهة ضربات الشاكوش المتلاحقة.

ولم يلبث تيت ان انسحب للاحتماء داخل المنزل مع مواصلة المحققة اطلاق النار.

ولدى وصولها، قامت قوة التعزيز الشرطية التي طلبتها ترافيس، بمحاصرة المنزل قبل ان تعتقل تيت وتنقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

وكذلك تم نقل ترافيس الى المستشفى جراء تعرضها لاصابات طفيفة بالشاكوش.

وصف القائد مكاليستر تصرف المحققة ترافيس بأنه "فعل غاية في البطولة".

ولاحقا، قررت محكمة ربط تيت بكفالة قدرها 50 الف دولار، وحددت موعدا لمحاكمته في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر، فيما يتواصل التحقيق في الحادثة من قبل مكتب المفتش العام للشرطة.