فيديو يوثق لحظة استقبال محمود حمزة من قبل أنصاره في طرابلس

أظهرت فيديوهات وصور انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، لحظة إطلاق سراح قائد اللواء 444 في ليبيا، محمود حمزة، بعد اشتباكات دامية في العاصمة طرابلس، أسفرت عن مصرع 55 شخصا وإصابة 146 آخرين.

وتظهر الفيديوهات لحظة إطلاق سراح حمزة وعودته إلى زملائه المقاتلين، حيث تجمع أعضاء اللواء لاستقباله بفرحة واطلقوا طلقات نارية في الهواء للتعبير عن فرحتهم بعودته.

واحتجزت قوة الردع الخاصة محمود حمزة، يوم الإثنين، حيث كان يحاول السفر عبر مطار معيتيقة، الذي تسيطر عليه نفس القوة في طرابلس.

وبعد مفاوضات قام بها شيوخ المدينة، تم تسليم حمزة إلى جهاز دعم الاستقرار، الذي بدوره سلمه إلى اللواء في وقت متأخر من الأربعاء.

ما يسمع من إطلاق النار ،، فرحة لواء 444 بعودة أمرهم العقيد محمود حمزة الي مقره ،، حمدا لله ع السلامة pic.twitter.com/zwYN6uZmXw — ⵄⵍⵢ ⵎⵃⵎⴷ🇱🇾 علي عبود (@AMAboud6) August 16, 2023

الاشتباكات بين قوة الردع الخاصة واللواء 444 اندلعت في مناطق متعددة جنوب طرابلس، وكانت ذروتها في أحياء عين زارة وصلاح الدين وطريق الشوك وطريق السدرة، إلى جانب أجزاء من منطقة الخلة جنوب العاصمة.

فيما يتعلق بالمطارات، أعلنت شركات الطيران التي تعمل عبر مطار معيتيقة، الذي شهد جزءًا من الاشتباكات، استئناف رحلاتها بعد توقفها يوم الثلاثاء.

واستنادًا إلى الاتفاق الذي توسط فيه شيوخ المدينة، تم نقل الشرطة وقوات الأمن إلى المناطق التي شهدت المواجهات، بعد أن أبقوا على الحياد خلال فترة الاشتباكات.

