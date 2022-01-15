فيديو يوثق مسيرة صلاح خلف في ذكرى استشهاده

عن ملتقى بادر التجمع الشبابي الفلسطيني وبمناسبة الذكرى الـ 31 لاغتيال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ونائب القائد العام الشهيد صلاح خلف ابو اياد، حيث صدر فلم توثيقي يجسد مسيرته وكلماته ومواقفه.

هذه دولة للصامدين في المخيمات في لبنان وسورية وكل مكان، كان القائد الراحل قد اكد انه لا تنازلات ، نريد اقامة دولة فلسطينية عليها العلم الفلسطيني ، تكون منطلقة للتحرير تكون واحة لكل العرب ولكل حر وليس للفلسطينيين

انه صلاح خلف فخر الرصاص، وفجر الفتح، على جرح الخوف، كنف النهار للحقيقة، ايقظ طائر الرخ من سباته.



ولد صلاح مصباح خلف في "حي الحمام المحروق"، بمدينة يافا بتاريخ 31أغسطس/آب 1933م، واسمه الحركي "أبو إياد"، في أسرة متوسطة الحال أصلها من قطاع غزة، بتاريخ 13مايو/آيار1948، اضطرت أسرته إلى مغادرة مدينة يافا إلى قطاع غزة عن طريق البحر، حيث أكمل صلاح خلف دراسته الثانوية فيها.

عام 1959م، تزوج صلاح خلف من ابنة عمه المقيمة في مدينة القاهرة، ورزقا بـ 6 من الأبناء والبنات "ثلاثة أولاد وثلاثة بنات".

حياته العلمية

في عام 1951، ذهب صلاح خلف – أبو إياد، إلى مصر لإكمال دراسته العليا في دار المعلمين هناك، وحصل على ليسانس تربية وعلم نفس من جامعة القاهرة. وتخرج من كلية دار العلوم- قسم الفلسفة عام 1957، وحصل كذلك على دبلوم تربية وعلم نفس.