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فيديو: 25 جريحا في اعتداء عناصر حزب الله على المتظاهرين في النبطية

منشور 23 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 07:00
شرطة النبطية اوضحت انها كانت تريد تسهيل مرور الضرورة للمواطنين
شرطة النبطية بيانا اوضحت فيه انها كانت تريد تسهيل مرور الضرورة للمواطنين

تنهي الاحتجاجات الشعبيّة في لبنان أسبوعها الأوّل، رغم رزمة الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة، في ظلّ إصرار المتظاهرين على التمسّك بمطلب رحيل الطبقة السياسيّة الحاكمة بأكملها.

ودعا ناشطون، جموع اللّبنانيين، للمشاركة في الإضراب العامّ، الأربعاء، والنزول إلى الشوارع، للضغط على رموز السلطة السياسيّة.

أفادت قناة الجديد بأن عناصر من بلدية النبطية اعتدوا على الأهالي محاولين فض الإعتصام بالقوة بعد أن أتاهم القرار من قبل قيادتي حزب الله وحركة امل في المنطقة.

 وأعلن ناشطون في النبطية عن سقوط 25 جريحا في مواجهات مع أفراد البلدية، كما تم منع الصحافيين من التصوير.

وقد غادر عناصر "حزب الله" وحركة أمل ساحة الاعتصام في النبطية بعد تدخّل الجيش للفصل بينهم وبين المتظاهرين.

واصدرت شرطة النبطية بيانا اوضحت فيه انها كانت تريد تسهيل مرور الضرورة للمواطنين، إلا أن مجموعة من المواطنين منعوا البلدية من القيام بواجبها ليس أكثر.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام ان المعتصمين على دوار كفر رمان ازداد عددهم ونصبوا خيمة كبيرة اتقاء من المطر، وفيما تزال طرق الدوار مقطوعة بكل الاتجاهات فإن المعتصمين ينشدون النشيد الوطني ويتابعون أخبار المناطق عبر شاشة عملاقه رفعت أمام الخيمة.

 


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