فيديو: 25 جريحا في اعتداء عناصر حزب الله على المتظاهرين في النبطية

تنهي الاحتجاجات الشعبيّة في لبنان أسبوعها الأوّل، رغم رزمة الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة، في ظلّ إصرار المتظاهرين على التمسّك بمطلب رحيل الطبقة السياسيّة الحاكمة بأكملها.

ودعا ناشطون، جموع اللّبنانيين، للمشاركة في الإضراب العامّ، الأربعاء، والنزول إلى الشوارع، للضغط على رموز السلطة السياسيّة.

اكثر ما أثر بي هذه الصوة 😔

تعرضت للضرب في النبطية 💔 أثناء تظاهرها.

ارحموا الناس #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/Orcki3P9Od — Yumna Fawaz (@yumnafawaz) October 23, 2019

أفادت قناة الجديد بأن عناصر من بلدية النبطية اعتدوا على الأهالي محاولين فض الإعتصام بالقوة بعد أن أتاهم القرار من قبل قيادتي حزب الله وحركة امل في المنطقة.

وأعلن ناشطون في النبطية عن سقوط 25 جريحا في مواجهات مع أفراد البلدية، كما تم منع الصحافيين من التصوير.

وقد غادر عناصر "حزب الله" وحركة أمل ساحة الاعتصام في النبطية بعد تدخّل الجيش للفصل بينهم وبين المتظاهرين.

شباب أتوا بسيارات رباعية الدفع من جهة البلدية وبدأو بالتعرض والعنف ضد المتظاهرين!

نداء من المتظاهرين النبطية للمناطق ول وسط بيروت لمساندتهم!#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/qS9sgaiCG7 — Yumna Fawaz (@yumnafawaz) October 23, 2019

واصدرت شرطة النبطية بيانا اوضحت فيه انها كانت تريد تسهيل مرور الضرورة للمواطنين، إلا أن مجموعة من المواطنين منعوا البلدية من القيام بواجبها ليس أكثر.

وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام ان المعتصمين على دوار كفر رمان ازداد عددهم ونصبوا خيمة كبيرة اتقاء من المطر، وفيما تزال طرق الدوار مقطوعة بكل الاتجاهات فإن المعتصمين ينشدون النشيد الوطني ويتابعون أخبار المناطق عبر شاشة عملاقه رفعت أمام الخيمة.