فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من 70 ألف شخص

يستمر فيروس كورونا في حصد أرواح ضحاياه حول العالم حيث ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العالم إلى سبعين ألفا على الأقل، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، وذلك وفق تعداد يستند إلى مصادر رسمية حتى يوم الإثنين في تمام الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجلة 70009، بينها 50215 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس. وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات مع 15877، وتليها إسبانيا مع 13055، ثم الولايات المتحدة مع 9648، وفرنسا مع 8078.

أكثر من نصف الإصابات حول العالم سجلت في القارة العجوز

ومنذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر/ كانون الثاني، تم تسجيل 127 ألف و7585 إصابة بالفيروس، أكثر من نصفها في أوروبا، ما يقدر بـ676462 إصابة، و353159 في الولايات المتحدة وكندا حيث يبلغ مجموع الوفيات في البلدين 9955، و119955 في آسيا (4239 وفاة).

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا يسيرا من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ إنّ دولا عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

اسبانيا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 13055.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 135032 بعد أن كانت 130759 حالة أمس الأحد، أي بواقع 4273 إصابة جديدة.

وعلى الرغم من أن إسبانيا تسجل ثاني أعلى معدل وفيات في العالم بعد إيطاليا، إلا أن عدد حالات الوفاة اليومية استمر في الانخفاض منذ يوم الخميس الماضي الذي سجلت فيه 950 حالة وفاة.

وحتى صباح الاثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و274 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 264 ألفا.

انخفاض أعداد الوفيات في أوروبا وأسبوع صعب في انتظار الأمريكيين

إيطاليا: بداية تراجع الجائحة

في إيطاليا، قال مدير المعهد الوطني للصحة سيلفيو بروزافيرو إن "المنحنى بدأ بالانحدار". وأكد وزير الصحة روبيرتو سبيرانزا أن الدولة التي تعدّ حوالى 16 ألف وفاة، على دراية بأنه لا يزال أمامها "بضعة أشهر صعبة". وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من جهته، أن "اليقظة" في مواجهة الفيروس "يجب أن تستمر".

وتسود أجواء من التضامن مع تمرير مواد غذائية من شرفة إلى أخرى في الأحياء الفقيرة في نابولي.

بريطانيا: خطاب تاريخي للملكة إليزابيث الثانية

في المملكة المتحدة، كانت لحظة مهيبة عندما ألقت الملكة إليزابيث الثانية خطابا نادرا الأحد. وقالت الملكة البالغة 93 عاما "سننجح، وهذا النجاح سيكون ملكا لكلّ واحد منّا".

الولايات المتحدة: أسبوع صعب بانتظار الأمريكيين

في الولايات المتحدة، حيث تقترب حصيلة الوفيات من الـ10 آلاف، إذ بلغت 9633 وفاة يوم الأحد، يثير تفشي الوباء القلق.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد أن "في الأيام المقبلة، ستتحمّل أمريكا ذروة هذا الوباء الفظيع. مقاتلونا في معركة الحياة أو الموت هذه هم أطباء وممرضون وعاملون صحيون في الصفوف الأولى مذهلون".

وأضاف "ندرك جميعا أنه يجب الوصول إلى عتبة معيّنة، ستكون فظيعة من حيث عدد الوفيات، كي تبدأ الأمور بالتغيّر. نحن نقترب من هذه النقطة الآن. وأعتقد أن الأسبوعين المقبلين سيكونان في غاية الصعوبة".

وأشار من جهته مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إلى أن معدّل وفيات "بصدد الاستقرار". وأقرّ بأن هذا الأسبوع "سيكون أسبوعا سيئا" مضيفا "نواجه صعوبة في السيطرة" على الوباء.

وحضّر المدير الفدرالي لخدمات الصحة العامة جيروم آدامز الرأي العام إلى الأسوأ. فقال إن "الأسبوع المقبل سيكون أشبه بلحظة بيرل هاربور، بلحظة 11 سبتمبر/أيلول، إلا أنّه لن يكون في مكان واحد".

في ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، أعلن حاكم الولاية أندرو كومو أن النظام الصحي "تحت ضغط كبير لعدم توفر الأجهزة الطبية والعاملين في القطاع الصحي" بأعداد كافية.

وانخفاض عدد الوفيات الأحد جعله يأمل في أن تكون البلاد قد "صارت قريبة من الذروة" حتى لو أنه "من المبكر" استخلاص النتائج.

وفي كاتدرائية القديس بطرس التي بدت شبه خالية، أحيا البابا فرنسيس الأحد قدّاس أحد الشعانين. وسيقوم بالأمر نفسه للاحتفال بقداس عيد الفصح الأحد المقبل.