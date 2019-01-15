"فيسبوك" تدعم الصحافة بـ 300 مليون دولار

"فيسبوك" تعتزم استثمار 300 مليون دولار في ثلاث سنوات لدعم الصحافة

تعتزم "فيسبوك" استثمار 300 مليون دولار خلال ثلاث سنوات في مشاريع مختلفة متصلة بالصحافة، خصوصا لتشجيع المؤسسات الإخبارية المحلية التي تدفع فاتورة باهظة جراء الثورة الرقمية، على ما أعلنت الشبكة العملاقة الثلاثاء.

وأوضح نائب رئيس "فيسبوك" المكلف شؤون الشراكة مع وسائل الإعلام كامبل براون في رسالة عبر الشبكة "سنواصل التصدي للأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي والمعلومات ذات النوعية الرديئة"، لكن "لدينا الفرصة والمسؤولية لمساعدة وسائل الإعلام المحلية على النمو والنجاح".

وفي مطلع كانون الثاني/يناير 2017، أطلقت الشبكة مشروع "فيسبوك جورناليزم بروجكت" الرامي خصوصا إلى "تعزيز الروابط" بين هذه المنصة والوسائل الإعلامية.

وكان الهدف حينها يتركز خصوصا على تقديم حلول للوسائل الإعلامية بغية تحسين الإيرادات التي تتقاضاها بفعل وجودها على "فيسبوك" وتطوير التبادلات بين الشبكة الاجتماعية والمؤسسات الصحافية.

ولم تعلن "فيسبوك" عن المبلغ الذي استثمرته في هذه المبادرة.

وقررت الشبكة التي تعد 2,2 مليار مستخدم نشط الذهاب أبعد عن طريق سلسلة مشاريع موجودة أصلا أو ستبصر النور للمناسبة.

وتعتزم "فيسبوك" في هذا الإطار إنشاء صندوق خاص بالتعاون مع مركز "بوليتزر" مع مدّه بمبلغ خمسة ملايين دولار، وذلك بغية تقديم دعم مالي لمشاريع تقارير صحافية مقدمة من وسائل إعلامية محلية.

وفي آذار/مارس 2018، أعلنت "فيسبوك" أيضا أنها ستستثمر 300 مليون دولار في سلسلة مشاريع ترمي لمكافحة التضليل الإعلامي ودعم الوسائل الإعلامية المصنفة على أنها ذات مصداقية عالية.