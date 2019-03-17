فيسبوك يحظر الباحث الاسلامي المصري أحمد عبده ماهر بسبب البخاري

الباحث الاسلامي المصري أحمد عبده ماهر

قررت إدارة موقع فيسبوك حظر حساب المستشار القانوني والباحث الاسلامي المصري أحمد عبده ماهر المثير للجدل دائما حول رأيه في صحيح البخاري.

وكتب ماهر على "تويتر": حظرني الفيسبوك من النشر لمدة شهر مجددا... لقد سئمت".

وكانت إدارة موقع فيسبوك قد حذرت ماهر مرارا بسبب كتاباته التي وصفت بـ"المسيئة للإمام البخاري".

وقبيل حظره، كتب ماهر على فيسبوك: "جاءني تحذير من إدارة فيسبوك بضرورة حذف مقالي بعنوان هل البخاري عاقل؟.. وهذه أول مرة ألاحظ بأن للبخاري كرامات وصبيان في أمريكا".

يذكر أن أحمد عبده ماهر، وهو باحث في شؤون التراث الإسلامي، وعرف دائما بكتابته منشورات مثيرة للجدل، التي كان آخرها مقالا بعنوان "بخاريات البخاري"، قدّم فيها بحسب زعمه "سقطات البخاري الواحدة تلو الأخرى".