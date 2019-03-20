فيسبوك يعّلق حساب مستشار لترامب.. ويعتذر لاحقا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اعتذر موقع "فيسبوك" عن حظر حساب مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون وسائل التواصل الاجتماعي، دان سكافينو، موضحا أنه كان "خطأ"، بحسب ما نشر موقع "نيويورك بوست".

وغرد ترامب بعد حظر سكافينو من الرد على التعليقات على صفحته، مطلقا وسما "هاشتاغ" باسم "أوقفوا الانحياز".

وكتب سكافينو على صفحته: "لماذا يحاولون إسكاتي، لماذا لا أستطيع الرد على التعليقات على صفحتي، الناس لديهم الحق في المعرفة".

ونشر سكافينو صورة من إشعار للموقع بشأن حسابه، وأن تعليقاته يجري التبليغ عنها كمحتوى غير مرغوب فيه، والذي يعتقد أنه سبب تعليق حسابه.