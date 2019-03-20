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فيسبوك يقول إنه لم يتلق شكاوى خلال بث هجوم نيوزيلندا الإرهابي

فيسبوك يقول إنه لم يتلق شكاوى خلال بث هجوم نيوزيلندا الإرهابي
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