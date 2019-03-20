فيسبوك يقول إنه لم يتلق شكاوى خلال بث هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أعلن موقع فيسبوك أنه لم يتلق أي شكاوى خلال البث المباشر للحظات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، وأودى بحياة 50 شخصا، الجمعة الماضية.

وقال فيسبوك في بيان، الثلاثاء، إن 200 شخص تابعو البث المباشر للهجوم الإرهابي الذي استمر 17 دقيقة، "دون الإبلاغ عن أي شكاوى".

وأشار إلى أن شرطة نيوزيلندا تواصلت معهم بعد 12 دقيقة من انتهاء البث، ثم حُذف المقطع بعد ذلك.

من جانبه، قال الصحفي الأمريكي جارد هولت إنه أبلغ فيسبوك مباشرة بعد رؤية البث، إلا أنه لم يتلق أي رد.

وقال: "عندما فتحت الفيديو كان الهجوم في منتصفه.. مرعب، وأبلغت فورا، فإما أن فيسبوك يكذب أو أن نظامهم لا يعمل بشكل جيد".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، أنهم على تواصل مع فيسبوك، وأعربت عن خيبة أملها حيال وجود الفيديو على الإنترنت إلى الآن.

والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا، في أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

يُذكر أن السلطات النيوزيلندية تمكنت من توقيف منفّذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وبدم بارد، سجل الإرهابي "تارانت" لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، بحسب رئيسة الوزراء.

وأزال فيسبوك 1.5 مليون فيديو خلال الـ24 ساعة الأولى بعد الهجوم، وحجب 1.2 مليون أخرى في أثناء رفعها.