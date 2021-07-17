فيضانات اوربا تودي بحياة 170 شخصا ومئات المفقودين

تشير الاحصائيات الصادرة عم المؤسسات الاوربية الرسمية الى ان عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت عدة ددول في القارة العجوز قد تجاوز الـ 170 قتيلا

المانيا تشهد كارثة نادرة

واعلنت السلطات الالمانية عن مصرع 143 شخصا في الفيضانات غالبيتهم في منطقة آرفايلر جنوبي كولونيا في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها ألمانيا منذ 50 عاما فيما ولا يزال المئات في عداد المفقودين أو يتعذر الوصول إليهم لأن ارتفاع منسوب المياه فيما أجلت نحو 700 من السكان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بعد انهيار سد في مدينة فاسنبرج قرب كولونيا.

فيضانات في بلجيكا

وفي بلجيكا، ارتفع عدد القتلى إلى 27، بحسب مركز الأزمات الوطني الذي ينسق جهود الإغاثة الذي اشار الى أن هناك 103 أشخاص "مفقودون أو لا يمكن الوصول إليهم". ومن المحتمل أن يكون السبب وراء تعذر الوصول إلى البعض هو أنهم لم يتمكنوا من إعادة شحن الهواتف المحمولة أو أنهم في المستشفيات بدون أوراق هوية.

وأدت الفيضانات، التي اجتاحت ولايتي راينلاند بالاتينات ونورد راين فستفاليا وشرق بلجيكا، إلى قطع الكهرباء والاتصالات عن مناطق سكنية بأكملها.