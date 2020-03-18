فيضانات في الموصل شمالي العراق

قالت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، إن "فيضانات عنيفة" تضرب الموصل حاليا بعد موجة من الأمطار التي هطلت على المحافظة.



ونشرت مجموعة من الصفحات التي تنقل أخبار الموصل صورا وفيديوهات تظهر فيها مناسيب المياه وقد ارتفعت في المدينة التي تعاني بنيتها التحتية، المتهالكة أصلا، من آثار الحرب المدمرة مع داعش.



وتبين الصور المنشورة المياه وقد دخلت إلى بعض البيوت في المدينة، فيما قالت بعض الصفحات إن الدفاع المدني يحاول إجلاء الناس من منازلهم.



وطلبت السلطات من السكان في العراق البقاء في منازلهم على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا، كما فرضت حظرا للتجوال والتنقل.

وستعقد الأمطار الغزيرة جهود الفرق الصحية التي تحاول احتواء انتشار ضخم متوقع للفيروس في العراق.

وقتل اليوم، خمسة نساء وأطفال من عائلة نازحة في ديالى، شمال شرق بغداد، بعد انهيار منزلهم المتهالك بسبب الأمطار.